Гостям ВЭФ во Владивостоке предложат морские прогулки вокруг острова Русский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Участникам и гостям Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре, предложат морские прогулки вокруг острова Русский и представят туристический и спортивный потенциал острова. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Улицу [Дальнего Востока], конечно, оставим, будут, в том числе, прогулки вокруг острова Русский, будет презентация острова Русский, его туристско-развлекательного и спортивного потенциала", - рассказал собеседник.

По его словам, также в рамках форума запланированы спортивные мероприятия. Кроме того, фонд "Росконгресс", организатор форума, готовит к юбилейному, пятому ВЭФ несколько иной формат залов. Кожемяко, однако, не уточнил, в чем заключается их отличие по сравнению с прошлым годом.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года. По итогам предыдущего форума было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму свыше 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств. Ежегодно в рамках форума проходит выставка "Улица Дальнего Востока", на которой проходит презентация дальневосточных регионов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.