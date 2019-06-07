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Паромное сообщение между Сахалином и Японией в этом году осуществляться не будет

Решение об отмене рейсов было вызвано тем, что российская сторона не подготовила со своей стороны чартерное судно

ТОКИО, 7 июня. /ТАСС/. Компания-оператор "Хоккайдо Сахалин Лайн" в этом году не будет осуществлять паромное сообщение между Корсаковым и японским портом Вакканай. Об этом в пятницу сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что решение об отмене рейсов было вызвано, в частности, тем, что "российская сторона не подготовила соответствующее чартерное судно". Таким образом в этому году паромное сообщение между Сахалином и Японией осуществляться не будет, поскольку "Хоккайдо Сахалин Лайн" был единственным подобным оператором. Подтвердить соответствующую информацию напрямую в японской компании на данный момент не удалось.

В прошлом году "Хоккайдо Сахалин Лайн" также не осуществляла паромное сообщение между Сахалином и Вакканай. Тогда это было обусловлено тем, что сахалинская сторона в установленный срок не успела подготовить всю необходимую финансовую документацию.

Теги
ЯпонияРоссияСахалинская область
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