Глава Липецкой области сообщил, что проверки не выявили нарушений на "Кривец птице"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры и чиновники не выявили в ходе проверок на предприятии "Кривец птица" в Добровском районе Липецкой области нарушения, на которые жаловались жители ближайших сел, в том числе неприятный запах и слив отходов в лесополосы. Об этом рассказал ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2016 году в селе Кривец Добровского района Липецкой области начало работу предприятие "Кривец птица" по производству индюшатины мощностью 4,5 тыс. т в год, инвестиции составили более 1,2 млрд рублей. По данным липецких СМИ, после открытия предприятия жители сел Кривец, Верещагино, Леденевка и Кувязево Добровского района начали жаловаться на сильный аммиачный запах, на слив отходов в лесополосы, на планы компании построить недалеко от жилых домов площадку компостирования для сбора отходов.

"То хранилище, на которое жаловались люди, находится от населенных пунктов в 6,5 км. И была проведена проверка прокуратуры, была проверка силами администрации. Ничего там такого [нарушений] нет", - рассказал Артамонов.

Он добавил, что в регионе проверяют все жалобы "в законной плоскости - приучая людей не создавать волнения, а разбираться по существу".

"У нас последние протесты были по поводу строительства в Липецке 25-этажного дома на пересечении улиц Балакирева и переулка Яблочкина. Собрались люди, мы сказали, что у нас все будет происходить в законном поле, не надо на улицы выходить и под машины кидаться. Прокурор доложил, и застройщик принял решение о приостановке и перепроектировании, а прокуратура области проводит проверку, возможно, будет возбуждено уголовное дело", - рассказал Артамонов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.