В РСПП предложили создать отдельную госпрограмму по сохранению здоровья работающих людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Сохранение здоровья работающего населения РФ следует выделить в отдельную программу, считает исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель комиссии РСПП по индустрии здоровья Виктор Черепов.

"Вопросам укрепления общественного здоровья сегодня уделяется большое внимание, но если мы посмотрим на основные программы, то они в большей степени касаются либо детей и подростков, либо людей пенсионного возраста. Конечно, это важно, но сохранение здоровья работающего населения также могло бы быть выделено в отдельную программу", - сообщил он ТАСС в пятницу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В то же время, добавил собеседник, правительство РФ утвердило комплекс мер для стимулирования работодателей по охране здоровья работников. Среди них разработка модельной программы укрепления здоровья и национального стандарта по охране здоровья работников.

Черепов отметил, что на крупных российских предприятиях создана эффективная система управления охраной здоровья. "Например, компания с высочайшего уровня компетенциями, у которой есть собственная сеть медицинских учреждений - "РЖД-Медицина". Медицинское обслуживание работников - не только РЖД, но прикрепленных к ним организаций, - находится на высоком уровне. И наработки, которые уже есть у компании, мы бы хотели распространять по всей стране, чтобы у других предприятий была возможность ими пользоваться", - сказал он.

Собеседник пояснил, что на основе этого опыта и других компаний можно создавать указанный выше стандарт, утверждать его на уровне правительства и разрабатывать меры стимулирования работодателей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.