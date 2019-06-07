РВК и НИТУ "МИСиС" договорились провести конкурс для разработчиков машинного зрения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) и Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ) "МИСиС" договорились о проведении совместных технологических конкурсов Национальной технологической инициативы (НТИ), среди которых Ice Vision - для разработчиков технологий машинного зрения. Соответствующее соглашение было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила в пятницу пресс-служба РВК.

"В ходе XXIII Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве и партнерстве подписали ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова и генеральный директор РВК Александр Повалко. Ключевое направление взаимодействия сторон - реализация совместных технологических конкурсов Национальной технологической инициативы", - говорится в сообщении.

РВК и НИТУ "МИСиС", в частности, намерены совместно провести международный конкурс Ice Vision в рамках технологических конкурсов НТИ Up Great. Он направлен на разработку программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, которое позволит беспилотным автомобилям ориентироваться на дорогах в сложных погодных условиях. Принять участие в конкурсе смогут технологические команды, молодые специалисты, студенты и школьники от 14 до 30 лет.

"Разработка концепций и проведение конкурсов НТИ - нетривиальная задача, которая требует глубокой технологической экспертизы наряду с отличным пониманием профильного рынка и конкурентной среды. РВК заинтересована в привлечении экспертного сообщества, коммерческих компаний и вузов к формированию заданий для будущих конкурсов. Мы уже успешно сотрудничаем с МИСиС в рамках молодежного конкурса Ice Vision. В дальнейшем подписанное соглашение открывает возможности для партнерства по широкому кругу проектов", - считает гендиректор РВК, выступающей оператором технологических конкурсов Up Great.

Стороны соглашения также договорились о сотрудничестве по вопросам проведения других технологических конкурсов, а также оказания взаимной экспертной поддержки в формировании конкурсных заданий и технических требований к разработкам участников.

"НИТУ "МИСиС" готовит исследователей и инженеров будущего, владеющих компетенциями по специальностям, которые только появляются, и способных решать важнейшие научно-технологические задачи в условиях глобальной цифровизации. Университет сотрудничает с РВК в сфере разработки и внедрения инновационных образовательных программ с 2013 года. Подписанное сегодня соглашение позволит нам значительно расширить наше сотрудничества, в том числе в области квантовых технологий и подготовки нового поколения молодых специалистов для проведения прорывных научных исследований", - приводятся в сообщении слова Черниковой.

Участники соглашения

РВК - государственный фонд фондов, институт развития РФ, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд рублей, его 100% принадлежит РФ в лице Росимущества. Общее количество фондов, сформированных РВК, достигло 27, их суммарный размер - 51,3 млрд рублей, доля РВК - 26,8 млрд рублей.

НИТУ "МИСиС" - российский университет, представляющий собой полноценный научный центр. Занимает ведущие позиции в мире в предметных рейтингах THE, QS и ARWU по десяти направлениям. В состав университета входит девять институтов, шесть филиалов - четыре в России и два за рубежом. В НИТУ "МИСиС" учатся более 17 тыс. студентов и аспирантов из 75 стран, действует более 30 научно-исследовательских лабораторий и три инжиниринговых центра мирового уровня.

Up Great - крупнейшие по размеру призового фонда в России технологические конкурсы, механика соревнований разработана по образцу престижных международных конкурсов XPrize, Darpa Grand Challenge и др. Участникам предлагается найти решения сложнейших технологических задач, которые в мире пока решения не имеют. Команда-победитель, преодолевшая мировой технологический барьер, получает крупный денежный приз - до 200 млн рублей. В 2018 году стартовали первые конкурсы Up Great: "Зимний город" и "Первый элемент".

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.