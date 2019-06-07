Чайка считает, что прокурорам надо вернуть полномочия арестовывать подозреваемых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Юрий Чайка считает, что необходимо вернуться к советской модели прокуратуры, у которой были полномочия арестовывать подозреваемых в преступлениях.

"Надо кардинально менять роль прокуратуры в судопроизводстве. У нас судья с момента ареста вовлекается в отправление правосудия, у нас нет института следственных судей. Необходимо использовать модель советской прокуратуры, когда прокурор арестовывает и его [решение] обжалуют в суде", - сказал генпрокурор, выступая на панельной сессии "Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов" в рамках Петербургского международного экономического форума.

Чайка считает, что эти меры помогут защитить бизнес от давления. "Проблема защиты бизнеса существует. Наверное, нам надо чаще обмениваться информацией, мы активно работаем с бизнес-омбудсменом, Ассоциацией юристов России. Мы бесспорно открыты и развиваем свое направление", - сказал Чайка.

По его мнению, победить коррупцию можно только сообща. "Прокуратура с любыми полномочиями одна не в силах это сделать", - заключил он.