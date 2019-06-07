АСИ надеется до конца года реализовать проект "Открытая реанимация" во всех регионах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) рассчитывает, что проект "Открытая реанимация" до конца текущего года начнет реализовываться во всех регионах России. Об этом сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева в интервью ТАСС в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В настоящее время проект реализуют Хабаровский край, Камчатка, Тюменская область, Тамбовская область, Ярославская область, Волгоградская область и Приморский край. Но мы надеемся, что с принятием поправок в закон "Об основах охраны здоровья граждан", подписанных президентом РФ Владимиром Путиным 30 мая 2019 года, во всех регионах начнется активная работа", - сказала она.

Как отмечается на сайте АСИ, агентство совместно с благотворительными фондами актера Константина Хабенского, "Детский паллиатив" и "Вера" реализует проект "Открытая реанимация" с мая 2017 года. Проект поддержан президентом России Владимиром Путиным. Его цель - обеспечение возможности беспрепятственного посещения и пребывания родственниками пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии, право на которое предусмотрено законодательством. Особенно актуален этот вопрос в отношении посещения родителями своих детей. Тему впервые поднял Хабенский на прямой линии с президентом в 2016 году.

По словам Чупшевой, в проекте уже участвуют 15 регионов. На данный момент АСИ запустило несколько образовательных программ: идет работа с реаниматологами, с анестезиологами, с главными врачами, с медсестрами, работниками реанимационных отделений. Объясняется, почему проект важен, как его реализовать, каким образом обеспечить комфортные условия и для пациентов, и для медицинского персонала, и для родственников, которые приходят в реанимацию. Особое внимание уделяется аргументам в пользу положительного терапевтического эффекта от присутствия близких.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.