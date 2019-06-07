Роструд назвал число предпенсионеров, получающих повышенные пособия по безработице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Порядка 33 тыс. граждан России предпенсионного возраста получают повышенное пособие по безработице в размере 11280 рублей, которое введено с 1 января 2019 года в связи с повышением пенсионного возраста. Об этом в интервью ТАСС рассказал в пятницу заместитель главы Федеральной службы по труду и занятости РФ Денис Васильев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Граждане предпенсионного возраста с 1 января 2019 года получают повышенное пособие по безработице в размере 11280 рублей. Всего на сегодняшний день порядка 33 тыс. граждан получают такое пособие", - сообщил он.

С 1 января 2019 года максимальное пособие по безработице для всех остальных граждан составляет 8 тыс. рублей, а минимальное - 1,5 тыс. рублей. Всего, по данным Минтруда, число официально зарегистрированных безработных граждан составляет в России порядка 772 тыс. человек.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.