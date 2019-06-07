Власти Петербурга подписали соглашение о передаче полигона Красный Бор Минприроды РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга заключило с Минприроды России соглашение о передаче в федеральное ведение полигона опасных отходов Красный Бор. Документ подписан в пятницу на встрече врио губернатора Петербурга Александра Беглова и министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина на Петербургском международном экономическом форуме.

Полигон "Красный Бор" занимает территорию около 70 га в Ленинградской области в 30 км от центра Петербурга. За несколько десятков лет работы он накопил более 2 млн тонн промышленных химических отходов I-IV классов опасности, которые привозили из разных регионов. В 2014 году прием отходов прекратился, но вопрос рекультивации полигона и ликвидации экологических рисков до сих пор не решен.

Как отметил на встрече Беглов, город самостоятельно не сможет решить проблему полигона Красный Бор, поэтому было предложено передать этот объект в ведение федеральных структур.

"Мы с вами договорились, что Красный Бор перейдет в ведение министерства и тогда можно будет заниматься отработкой технологии. Я думаю, в течение 6-7 лет эта огромная экологическая проблема будет решена", - сказал Беглов.

Кобылкин сообщил, что поступило много предложений о том, как решить проблему Красного Бора, в том числе от иностранных компаний. "Мы прослушаем всех и выберем лучшую технологию", - сказал он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.