Роскомнадзор планирует внести проект антипиратского закона осенью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Проект антипиратского закона, разработкой которого занимаются "Яндекс" и Медиа-коммуникационный союз, будет внесен в Госдуму осенью 2019 года. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"У нас на следующей неделе - обсуждение инициатив Медиа-коммуникацинного союза, поскольку именно Медиа-комммуникационный союз вместе с "Яндексом" и готовил данный законопроект. Мы все развилки обсудим, уверен, ликвидируем. К сентябрю, как мы планировали, должны вносить данный законопроект в Госдуму", - сказал Жаров.

В рамках панели, посвященной борьбе с цифровым пиратством, руководитель Роскомнадзора отметил, что на основании 540 решений Мосгорсуда на сегодняшний день на постоянной основе заблокировано 2,3 тыс. пиратских интернет-ресурсов.

По его словам, "Яндекс" с ноября 2018 года выявил 300 тыс. пиратских ресурсов, которые были удалены из поисковой выдачи. "Цифра поражающая: за годы мы удалили тысячи ресурсов, а тут в течение месяцев удалены сотни тысяч ресурсов", - сказал Жаров. Глава ведомства добавил, что закон должен стать логическим продолжением Антипиратского меморандума, подписанного правообладателями и поисковиками.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.