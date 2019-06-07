Спикер иркутского заксобрания: правительство области не борется с незаконным оборотом леса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Иркутской области не принимает действенных мер по борьбе с незаконным оборотом древесины, считает председатель регионального Законодательного собрания Сергей Сокол. Об этом в пятницу он сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы не видим, чтобы исполнительная власть, несмотря на побуждающие акции, действия депутатов, хоть что-то предпринимала в направлении противодействия незаконному обороту древесины. Как бы мы ни приглашали на площадку Законодательного собрания, на правительственные часы руководство правительства области, министра лесного комплекса, мы слышим постоянно бравурные речи, рассказы о том, как стало все значительно лучше и как было пять лет назад все совсем плохо. Но это никак не совпадает с реальностью, которую мы видим, когда выезжаем в территории, а ездят депутаты много", - сказал Сокол.

Он отметил, что любой регион, понимая собственные проблемы лучше, чем руководство страны, должно предлагать федеральному центру пути их решения. "Этого [в Иркутской области], к сожалению, не происходит", - констатировал Сокол.

Ранее в пятницу ТАСС сообщал, что Рослесхоз направил в Иркутскую область 20 специалистов для оказания содействия прокуратуре и следствию в дополнительной проверке исполнения лесного законодательства по борьбе с незаконным оборотом древесины. В январе 2019 года, выступая в Совете Федерации, руководитель Рослесхоза Иван Валентик отмечал, что в Иркутской области существует проблема необоснованных санитарных рубок, когда здоровый лес вырубается под видом больного.

Одним из громких уголовных дел, связанных с санитарными рубками, стало дело о вырубке деревьев в государственном заказнике регионального значения "Туколонь". 6 июня был задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, в феврале был арестован его заместитель Алексей Туги. Они подозреваются в согласовании незаконных санитарных рубок, которые нанесли лесному фонду ущерб в размере 748 млн рублей. Вырубку в "Туколони" на площади 120 га правоохранительные органы обнаружили в марте 2018 года.