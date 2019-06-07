Росструдничество намерено продвигать культуру и образование Псковской области за рубежом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) намерено продвигать научный, культурный и образовательный потенциал Псковской области на территории зарубежных государств. Соответствующее соглашение в пятницу подписали губернатор региона Михаил Ведерников и руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"К основным направлениям взаимодействия в рамках соглашения можно отнести популяризацию, продвижение и поддержку русского языка в иностранных государствах, привлечение иностранной молодежи для обучения в профессиональных образовательных учреждениях, в вузах, расположенных на территории Псковской области. Кроме того, речь идет об организации краткосрочных ознакомительных поездок молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств в Псковскую область", - отмечается в сообщении.

По данным властей, Россотрудничество и администрация региона намерены проводить совместные семинары, круглые столы, выставки и презентации социально-экономического, научно-образовательного и туристского потенциала Псковской области, а также тематические праздники и фестивали. Цель мероприятий - рассказать о культурном разнообразии Псковской области в зарубежных странах, в которых представлено Россотрудничество.

"Мы граничим с Беларусью и странами Прибалтики, и взаимодействие с Россотрудничеством дает нам дополнительную возможность продвинуть свой туристический, культурный, экономический потенциал. У Россотрудничества широкая партнерская сеть за рубежом. Наше первое совместное мероприятие будет совсем скоро, в конце июня - участие в 39-х Международных Ганзейских днях Нового времени в городе Пскове", - цитирует пресс-служба слова губернатора Ведерникова.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.