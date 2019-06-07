Кировская область не планирует ввозить мусор на хранение из других регионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Твердые бытовые отходы из других регионов не будут ввозиться на территорию Кировской области, сообщил в пятницу ТАСС глава региона Игорь Васильев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Тема обращения с ТКО - [непростая], люди не всегда рады тому, что рядом расположится [полигон или предприятие по переработке отходов]. Хотя есть примеры, когда страны типа Швеции или Финляндии импортируют мусор, так как в свое время построили много экологически чистых предприятий. Мы не готовы и не планируем прием [отходов] из других территорий", - сказал Васильев.

Он уточнил, что в Кировской области планируется строительство пятнадцати мусоросортировочных станций. "Запланировано строительство 15 объектов по сортировке. Есть программа по их размещению, привлечению средств. Деньги будут выделяться как инвестором, так и из бюджета", - рассказал глава региона, уточнив, что в Минприроды России направлены заявки для получения федеральных средств на создание мусоросортировочных станций и заводов.

По словам Васильева, территориальной схемой обращения с отходами региона предусмотрено также создание мусороперерабатывающего производства. "В прошлом году мы встречались с представителями шведской компании, инвесторы презентовали свое предложение по строительству перерабатывающего предприятия, мы предложили направить в региональное правительство предложения по реализации модели инвестпроекта и бизнес-план, но эти документы пока не поступили. Мы готовы рассмотреть все предложения инвесторов, помочь им с реализацией", - отметил Васильев, уточнив, что рынок переработки мусора в России только создается, и пока немногие готовы инвестировать в эту работу, однако интересующихся становится больше.

По данным регионального министерства охраны окружающей среды, на территории области вопросами утилизации и переработки отходов (бумага, картон, пластик и др.) занимается Ассоциация производителей, импортеров товаров, переработчиков отходов и вторсырья, а также несколько частных предприятий. Так, в Нововятском районе Кирове предприятие "Киров эко плюс" перерабатывает макулатуру в эковату, в Нолинском районе из пластика изготавливают тротуарную плитку и бордюрный камень, Мурыгинская бумажная фабрика перерабатывает картон и бумагу, еще несколько предприятий в Кирове занимаются переработкой макулатуры и автомобильных покрышек.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.