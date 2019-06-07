Эрнст: госсчетчики просмотров на легальных сайтах защитят контент от пиратов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст предложил маркировать легальные сайты счетчиками просмотров по аналогии с методом действующей в России Единой федеральной автоматизированной информационной системой сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Об этом он сообщил в пятницу на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посвященной борьбе с пиратством в интернете.

"Легальный аудиовизуальный сектор должен стать таким же прозрачным, как кинотеатральный рынок, где [внедрена] государственная система ЕАИС <...> Минкультуры подготовило проект поправок к закону о государственной поддержке кинематографии в РФ, который предполагает приравнять интернет-кинозалы <...> к обычным кинотеатрам и обязать их отчитываться в ЕАИС. Но это хорошее начинание пропадет <...> если не использовать уникальный шанс, который она предоставляет поисковым системам для автоматического определения пиратских сайтов, - сказал Эрнст. - Если у тебя стоит законно поставленный счетчик и ты показываешь аудиовизуальный продукт, тебя выдает поисковик. А если у тебя этого нет, значит, ты пират. Пиратсткие сайты не будут иметь "маркера" - лицензированного государством "счетчика показов" и будут автоматически исключаться из поисковой выдачи".

Он также призвал защитить интересы владельцев прав на трансляции. "Удаление из поисковой выдачи сайтов-рецидивистов, то есть тех ресурсов, который на одну вычищенную страницу с пиратским контентом создают сотни новых. Это <...> единственный способ защитить прямые трансляции", - добавил Эрнст.

Он отметил, что правообладатели тратят огромные средства на закупку, например, спортивного контента, а транслируют его пираты. "Пока этот пункт обсуждения не нашел взаимопонимания у интернет-площадок, а он ключевой для оперативного решения вопроса с прекращением пиратской поисковой выдачи. Пока есть шанс успеть внести законопроект в Госдуму и принять уже в текущем году, поскольку благодаря Роскомнадзору и при его модерации правообладатели и интернет-ресурсы наконец стали договариваться", - подчеркнул Эрнст.

Среди других мер он выделил необходимость блокировать сайты с рекламой казино, а также призвал операторов связи бороться с хранилищами CDN, расположенными за пределами РФ, от которых запитываются все витрины разнообразных пиратстких сайтов. "При наличии экономического интереса или политической воли операторы связи могут легко заблокировать вход в страну пиратского контента, распространяемого этими CDN-площадками", - сказал Эрнст.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.