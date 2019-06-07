НКО и бизнес подключились к библиотеке умных решений "Смартека" АСИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Некоммерческие организации, бизнес и федеральные органы власти подключились к формированию библиотеки лучших социально-экономических практик регионов "Смартека" Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В 2019 году АСИ запустит проект "Смартека", который будет содержать лучшие социальные и экономические практики. Их планируется в формате готовых "коробочных решений" предлагать для реализации главам регионов. В настоящее время в системе собрано 77 готовых проектов, которые реализуются в 59 регионах страны в таких сферах, как социальная, здравоохранение, туризм, сельское хозяйство.

Ранее отбор "умных решений" происходил раз в год по итогам конкурса лучших социально-экономических практик субъектов РФ. При этом, свои предложения могли вносить только российские регионы.

"Если раньше практики выкладывали только регионы, то сейчас любой человек, компания, представитель НКО, институты развития, федеральные министерства, международные консалтинговые компании, бизнес - все могут поделиться своими решениями, если они попадают под определенные критерии и их эффективность доказана", - рассказала она.

По словам Чупшевой, у различных институтов развития, крупных компаний, НКО накопился целый архив интересных решений, которые "пылятся на полках". "Если все это оцифровать и выложить в открытый доступ, то получится уникальное электронное хранилище лучших практик в различных сферах - образовании, здравоохранении, экологии, в сфера городского развития и транспорта", - пояснила собеседница агентства.

Гендиректор АСИ добавила, что агентство ставит плану по использованию "Смартеки" на уровне 1 млн пользователей. "Выкладывать свои решения в данной системе готовы Минфин, Министерство строительства РФ, компания "Дом.РФ", Внешэкономбанк, Фонд развития интернет инициатив, РБК и другие", - сказала Чупшева.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.