"Ростех" подписал дорожную карту развития самарского НОЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" и правительство Самарской области утвердили дорожную карту по взаимодействию в рамках самарского научно-образовательного центра (НОЦ). Соответствующее соглашение подписали исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой компании.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" стала индустриальным партнером НОЦ в Самарской области.

"Дорожная карта предусматривает создание в рамках НОЦ рабочей группы экспертов, которая сформулирует предложения для научных и образовательных учреждений по программе исследований и разработке инновационных продуктов и технологий", - сказано в сообщении.

Документ также предполагает создание специализированных кафедр, использование научной инфраструктуры и производственных площадок. Специализацией самарского НОЦ станет автомобилестроение, космос и медицина.

Создание сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, призванных объединить университеты, научные институты и производство, является одной из задач нацпроекта "Наука". Согласно его целям, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, ведущих научные исследования и разработки в областях, определяющих приоритеты научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в Российской Федерации.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.