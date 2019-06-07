{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2019

Рогозин показал спутниковые снимки конгрессного центра ПМЭФ-2019

Фотографии сделаны аппаратами дистанционного зондирования Земли с высоты 475 км
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в своем Twiiter спутниковые снимки конгрессно-выставочного центра, где проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

"По просьбе участников Петербургского международного экономического форума поручил своим коллегам в Роскосмосе прислать пару свежих снимков с наших аппаратов дистанционного зондирования Земли", - написал он в Twiiter.

На снимках видны Царское село с высоты 475 км и сам центр, где организован ПМЭФ.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019
Си Цзиньпин чуть не упал со сцены после завершения пленарного заседания на ПМЭФ
Сохранить равновесие лидеру КНР помогли оказавшиеся рядом сотрудники Федеральной службы охраны
Читать полностью