Рогозин показал спутниковые снимки конгрессного центра ПМЭФ-2019

Конгрессно-выставочный центр в Санкт- Петербурге сегодня виден через облака. Тем не менее, оперативная обстановка наблюдается. А вот месяц назад погода здесь была совсем ясная, зато не видно делегатов ПМЭФ'19 pic.twitter.com/2XE3RzZ5J9