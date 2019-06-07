Рогозин показал спутниковые снимки конгрессного центра ПМЭФ-2019

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в своем Twiiter спутниковые снимки конгрессно-выставочного центра, где проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
"По просьбе участников Петербургского международного экономического форума поручил своим коллегам в Роскосмосе прислать пару свежих снимков с наших аппаратов дистанционного зондирования Земли", - написал он в Twiiter.
На снимках видны Царское село с высоты 475 км и сам центр, где организован ПМЭФ.
Конгрессно-выставочный центр в Санкт- Петербурге сегодня виден через облака. Тем не менее, оперативная обстановка наблюдается. А вот месяц назад погода здесь была совсем ясная, зато не видно делегатов ПМЭФ'19 pic.twitter.com/2XE3RzZ5J9— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 7 июня 2019 г.
А это Царское село сегодня с высоты 475 км. pic.twitter.com/o3WxJdlpca— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 7 июня 2019 г.
О форуме
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.