Власти Крыма оспорят постановление суда, если скифское золото решат отдать Украине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Республики Крым обжалуют решение Апелляционного суда Амстердама по вопросу о скифском золоте, если тот встанет на сторону Украины и решит отдать ценности этой стране, заявил в пятницу ТАСС глава региона Сергей Аксенов на полях Петербургского международного экономического форума.

"Конечно. Будем биться до последнего", - ответил глава Крыма на вопрос о том, будет ли обжаловано решение, если суд встанет на сторону Украины.

Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей, и в настоящее время вопрос, куда будет отправлена коллекция, решается через суд.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение решения до 16 июля.

В числе музеев, экспонаты которых находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический". Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, были возвращены Украине.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года принял решение, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину. В марте 2017 года апелляционный суд Амстердама получил апелляцию от крымских музеев на данное решение.

Апелляционные слушания по делу прошли в марте этого года. Российская сторона обратила внимание на то, что все экспонаты из коллекции скифского золота были обнаружены при археологических раскопках в Крыму и являются частью его истории, и именно поэтому крымские музеи должны оставаться хранителями уникального собрания. Адвокаты, представляющие РФ, также неоднократно обращали внимание на то, что, попав в руки киевских властей, предметы искусства вряд ли когда-либо вернутся в Крым. Украинская сторона продолжает настаивать на том, что, в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО (о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности) 1970 года и голландскими законами, коллекция должна быть возвращена суверенному государству, то есть в данном случае Украине.