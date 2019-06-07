WWF признал Францию главным загрязнителем Средиземного моря пластиком

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Франция производит наибольшее количество пластиковых отходов в средиземноморском регионе. Об этом говорится в отчете, опубликованном Всемирным фондом дикой природы (WWF).

По его данным, 4,5 млн т пластиковых отходов были выброшены в стране в 2016 году. Больше половины из них (2,5 млн т) приходится на предприятия по производству упаковочных материалов. 80 тыс. т мусора до сих пор не собраны и загрязняют окружающую среду. Из них 11,2 тыс. т попали в Средиземное море.

Значительный вклад в загрязнение водоема внесли отдыхающие на юге Франции. По данным фонда, 79% всех пластиковых отходов попадает в море из-за недостаточного контроля местных властей за мусором, который туристы выбрасывают в прибрежной зоне. Наибольшее количество отходов наблюдается на побережьях Марселя, Ниццы и Корсики. Еще 12% пластика попадают в море из рек, а оставшиеся 9% являются результатом деятельности рыбопромысловых компаний. Об этом свидетельствуют найденные среди мусора остатки ловушек для крабов и сетей для ловли мидий.

WWF считает неэффективной систему сбора, классификации и переработки мусора, которая действует сегодня в средиземноморских департаментах Франции. "Всего 22% отходов отправляется на переработку, тогда как все остальное либо сжигается, либо складируется на мусорных свалках. По этому показателю Испания, Словения, Италия и Израиль обгоняют Францию", - говорится в отчете.

Экономические потери Франции от сильной загрязненности Средиземного моря были оценены в €73 млн в год. Из них 40 млн может потерять туристическая отрасль. WWF связывает это с возможным оттоком отдыхающих и нежеланием инвесторов вкладываться в инфраструктуру средиземноморского побережья.

Убытки в сфере морских перевозок и рыбной отрасли могут составить €21 млн и €12 млн соответственно. Фонд отмечает, что пластиковые отходы засоряют лодочные двигатели и усложняют навигацию.