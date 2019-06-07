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Упрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса

ДНР отправила в Россию около 6 тыс. заявок от местных жителей на получение гражданства

Выдача первых паспортов РФ жителям провозглашенной республики ожидается уже этим летом, уточнил глава ДНР Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 7 июня. /ТАСС/. Миграционная служба Донецкой народной республики (ДНР) отправила в Россию около 6 тыс. пакетов документов от жителей республики на получение российского гражданства. Об этом заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.

"Миграционной службой ДНР принято 6448 пакетов документов, 5982 пакета отправлено в РФ", - цитирует его Донецкое агентство новостей. Он отметил, что выдача первых паспортов РФ жителям ДНР ожидается уже этим летом.

В МВД России 3 июня сообщили, что приняли от жителей Донецкой и Луганской народных республик несколько тыс. заявлений о приеме в гражданство РФ. В ведомстве также отметили, что в настоящее время в Ростовской области развернуты и оснащены необходимым оборудованием четыре временных миграционных пункта по приему и выдаче документов, которые расположены в поселке Матвеев-Курган, селе Покровское, Донецке Ростовской области и в Новошахтинске.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ, в частности, упрощает порядок получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик.

Теги
УкраинаРоссияУпрощение получения гражданства РФ жителям ДонбассаПушилин, Денис Владимирович
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