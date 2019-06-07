Электроснабжение в Севастополе полностью восстановлено после непогоды

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили энергоснабжение в Севастополе после непогоды, сообщается на сайте "Севастопольэнерго".

В пятницу утром из-за непогоды без электроснабжения на период до нескольких часов остались 12,5 тыс. человек.

"Все потребители подключены к энергоснабжению", - говорится в сообщении. Полностью электроснабжение восстановлено в районе 21:00. Все социальные объекты были запитаны на час раньше.

В течение дня 7 июня в Крыму прогнозировали сильный ливень, грозы, крупный град, шквалистый ветер 20-25 м/с. В Севастополе в некоторых местах уровень воды превышал 1 м, автомобили оказывались затоплены почти по крышу, были подтоплены десятки участков дорожной сети. Сообщалось, что в городе за утро выпало 33 мм осадков - это около месячной нормы.