В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния. Об этом сообщается в субботу на сайте Mega Millions.

Выигрышными стали номера 17, 19, 27, 40, 68 и 2. Если обладатель счастливого билета решит забрать выигрыш сразу, то его сумма, согласно правилам, сократится до $345,2 млн. Если же победитель будет претендовать на всю сумму целиком, то ему придется согласиться на постепенные ежегодные выплаты в течение 30 лет.

Нынешний джек-пот является седьмым по величине в истории данной лотереи. Крупнейший выигрыш для отдельного билета - $1,537 млрд - был разыгран в Mega Millions 23 октября 2018 года, однако его обладатель пришел за выигрышем ($877 млн долларов на руки) только спустя четыре с лишним месяца.

Лотерейные билеты Mega Millions продаются в 44 штатах, столичном округе Колумбия и на Американских Виргинских островах. В октябре 2017 года организаторы объявили об изменении правил лотереи. Стоимость стандартного лотерейного билета возросла с $1 до $2. При этом шансы выиграть главный приз снизились: с 1 к 258,9 млн до 1 к 303 млн.