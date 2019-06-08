Более 43,5 тыс. человек подписали петицию в защиту журналиста "Медузы" Голунова

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Более 43,5 тыс. человек подписали петицию на сайте change.org в защиту журналиста "Медузы" Ивана Голунова, следует из данных портала.

Петиция в поддержку Голунова адресована Генпрокуратуре РФ. По состоянию на 17:40 мск ее подписали 43 532 человека.

Голунова задержали на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона. Также в полиции заявили, что нашли еще 5 г кокаина в квартире, которую снимает журналист. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Ему предъявлено обвинение.

Ранее адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики журналисту подбросили. Вину он не признает. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38 с требованием освободить его.

В субботу в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС сообщили, что Голунов был госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. Ранее правозащитник Павел Чиков сообщил, что врач скорой помощи диагностировал у журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематомы.