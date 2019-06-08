{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело против журналиста Ивана Голунова

Московский омбудсмен планирует посетить журналиста "Медузы" Голунова

Татьяна Потяева заявила, что ожидает результатов обследования задержанного
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева Николай Галкин/ТАСС
Описание
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева планирует посетить корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом она сообщила в субботу ТАСС.

На эту тему

"Обязательно [планирую посетить], как только будет понятно. Сейчас мне мой коллега, который работает по этой теме в моем аппарате, сообщил, что его не на госпитализацию повезли, а для обследования, для того, чтобы установить, нуждается он в госпитализации или не нуждается. Я жду информацию по тому, как пройдет обследование", - сказала Потяева, отвечая на вопрос о планах по посещению Голунова.

По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина, и в субботу предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Вину он не признает. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, с требованием освободить его.

В субботу в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС сообщили, что Голунов был госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. Ранее правозащитник Павел Чиков сообщил, что врач скорой помощи диагностировал у журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематомы.

Теги
РоссияДело против журналиста Ивана Голунова
ПМЭФ-2019
ТПП, РСПП, "Деловая Россия" и "Опора России" организуют встречи волонтеров, бизнеса и НКО
Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев напомнил, что план реализации Концепции развития волонтерства до 2025 года будет утвержден в июле
Читать полностью