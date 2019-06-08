Московский омбудсмен планирует посетить журналиста "Медузы" Голунова

"Обязательно [планирую посетить], как только будет понятно. Сейчас мне мой коллега, который работает по этой теме в моем аппарате, сообщил, что его не на госпитализацию повезли, а для обследования, для того, чтобы установить, нуждается он в госпитализации или не нуждается. Я жду информацию по тому, как пройдет обследование", - сказала Потяева, отвечая на вопрос о планах по посещению Голунова.

По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина, и в субботу предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Вину он не признает. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, с требованием освободить его.

В субботу в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС сообщили, что Голунов был госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. Ранее правозащитник Павел Чиков сообщил, что врач скорой помощи диагностировал у журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематомы.