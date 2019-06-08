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Хороводом и фейерверком завершился студенческий фестиваль в Ставрополе

Его участниками стали около 2,5 тыс. человек из 23 стран мира
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Описание
© Надежда Колосова/ТАСС
© Надежда Колосова/ТАСС
© Надежда Колосова/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Церемония закрытия международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" прошла в субботу на центральной площади Ставрополя. На закрытии участники фестиваля водили хороводы вокруг гигантских матрешек, вместе пели песни и наслаждались фейерверками.

"Мне кажется, что наш фестиваль удался, ему было уделено большое внимание. Спасибо, что вы так тепло, горячо и гостеприимно встречаете гостей", - сказал председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий во время церемонии закрытия.

Карнавал и хороводы

Участниками фестиваля стали около 2,5 тыс. молодых людей из 23 стран мира. Открылась церемония карнавалом, во время которого была представлена национальная одежда некоторых стран - участниц фестиваля.

Певец, представляющий делегацию Китая, перед выступлением приветствовал всех участников фестиваля и зрителей по-русски. Песню он исполнял на родном языке, но в припев добавил немного русских слов - "я люблю тебя, Китай, я люблю тебя, Россия".

В ходе церемонии на площадку перед сценой вывели масштабные фигуры матрешек, под русскую народную песню участники фестиваля начали водить вокруг них хороводы. Студенты запустили в небо большой надувной шар с изображением флагов всех стран - участниц фестиваля и написанными на нем пожеланиями молодежи.

"Мы все вместе старались эти пять дней сделать международную дружбу доброй, настоящей. Мы старались, чтобы люди, приехавшие в Ставрополь, в Россию, навсегда ее полюбили", - сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, поблагодарив всех организаторов и участников фестиваля. Завершилась церемония закрытия 15-минутным фейерверком.

Образовательные площадки

В рамках фестиваля работали три площадки - молодых лидеров, молодых журналистов и образовательный форум стран БРИКС и ШОС, прошли две международные молодежные встречи - российско-грузинская и российско-вьетнамская.

"В эти дни мы были очень счастливы, что имели возможность встречаться с иностранными друзьями, но особенные эмоции нам дали возможность понять вашу страну, культуру и людей, нас поражает гостеприимство. Для многих это была первая поездка в Россию, у нас будет еще много поездок по всему миру, но эта останется в наших сердцах, как самая впечатляющая", - рассказала глава делегации Вьетнама, член центрального комитета Коммунистического союза молодежи имени Хо Ши Мина Хо Хонг Нгуен.

На форумных площадках участники обсуждали глобализацию и будущее медиа-пространства, возможность реализации совместных бизнес-проектов, сотрудничество в области туризма, международные образовательные программы. "Очень приятно находиться здесь, для нас действительно важно понимать, что страны готовы к диалогу", - пояснила глава грузинской делегации, руководитель Грузинской ассоциации выпускников Нестан Читая.

Творчество и спорт

В рамках фестиваля в Ставрополе прошли творческие конкурсы среди молодежи разных стран. Вокальный конкурс "Универвидение" собрал 11 участников из девяти стран, победительницей стала представительница Республики Беларусь Александра Романовская. "Никакого соперничества между участниками я не чувствовала. Мы были не конкурентами, а друзьями. На конкурсе царила невероятно добрая, забавная и очень легкая атмосфера", - цитирует пресс-центр фестиваля победительницу конкурса.

Творческие номера в танцевальном, музыкальном и театральном направлениях были представлены на проекте "Арт-Холл", участниками стали порядка 400 человек из 14 стран. Победителей объявили в ходе церемония закрытия фестиваля - обладателями гран-при стали четыре российских коллектива, а также представители Пакистана и Киргизии.

Конкурс красоты и таланта "Королева студенчества - 2019" собрал 16 участниц из 12 стран, в дни фестиваля они проводили подготовку к гала-концерту, фотосессии, общались с визажистами и стилистами. В субботу в Ставропольском дворце культуры и спорта прошел финал конкурса.

Обладательницей короны и титула "Королева студенчества" стала представительница Киргизии Жамиля Ишенбаева. "Не ожидала, что удача будет на моей стороне, спасибо огромное этому замечательному городу и людям, которые встречают участников фестиваля теплом и улыбками", - сказала победительница конкурса журналистам.

В дни фестиваля все участники смогли побывать на экскурсиях по Ставрополю и городам-курортам Кавказских Минеральных Вод. Также молодежь и студенты сыграли в интеллектуальную игру "Что? Где? Когда?", вопросы которой позволили проявить смекалку и знание особенностей разных стран. В городе работали альтернативные площадки и национальные подворья. В центре Ставрополя был открыт воркшоп для всех участников - они могли изготовить фестивальные матрешки, раскрасив предложенные деревянные заготовки по своему вкусу.

Каждый вечер в дни фестиваля перед участниками выступали российские и мировые звезды. Нашлось время и для спортивных достижений - многие участники впервые попробовали себя в хоккее на льду "Ставрополь Арены", матч был дружеским и счет шайбам в игре не велся. В субботу утром порядка 1,3 тыс. человек также стали участниками "Марафона дружбы", они пробежали дистанцию 1,7 км по улицам города.

О фестивале

Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" проходит в Ставрополе с 4 по 9 июня. В рамках фестиваля были организованы образовательные и деловые площадки, прошли культурные и спортивные мероприятия. Учредителями и организаторами фестиваля являются Россотрудничество, Росмолодежь, правительство Ставропольского края, Российский союз молодежи. Фестиваль проходит при поддержке АНО "Россия - страна возможностей".

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Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский край
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