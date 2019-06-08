Хиллари Клинтон сообщила о смерти своего брата Тони

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Младший брат экс-госсекретаря Хиллари Клинтон Тони Родэм умер в США. Об этом Хиллари Клинтон сообщила в субботу в своем Twitter.

"Прошлой ночью не стало моего брата Тони. Трудно найти слова, меня переполняют воспоминания о нем сегодня", - написала экс-госсекретарь. Она не уточнила причину смерти своего брата, которому было 65 лет.

71-летняя Клинтон отметила, что ее брат был "добрым, щедрым человеком и замечательным мужем". Тони Родэм был женат дважды, у него было трое детей от первого брака.

По данным телекомпании ABC, Тони Родэм в разное время работал охранником в тюрьме, страховым агентом, частным детективом и занимался бизнесом. Во время президентства Билла Клинтона (1993-2001) входил в штат Национального комитета Демократической партии.

Брат Хиллари был одним из немногих людей, которым было разрешено провести церемонию бракосочетания на территории Белого дома. Его первой женой в 1994 году стала дочь бывшего сенатора Барбары Боксер (демократ от штата Калифорния). Тони Родэм развелся с первой супругой Николь в 2001 году и женился второй раз через четыре года.