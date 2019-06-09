Михаил Гусман отметил хорошую организацию выборов президента Казахстана

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, прибывший в Нур-Султан в качестве независимого наблюдателя, отметил хорошую организацию избирательного процесса. Об этом Гусман в воскресенье сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Я находился на 58-м избирательном участке, голосование на участке проходило весьма активно, все было прекрасно организовано, с самого утра туда приходило очень много избирателей", - отметил Гусман.

Как отметил Гусман, ему удалось немного побеседовать с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, проголосовавшем на участке №58 в столичном Дворце молодежи. По словам Гусмана, Назарбаев "с теплотой вспоминал посещения агентства ТАСС, совместные проекты, которые организовывались при поддержке и участии ТАСС", а в заключении разговора сказал, что "принял такое решение (сложить полномочия - прим. ТАСС)" и, на его взгляд, "это решение правильное".

В Казахстане 9 июня проходят президентские выборы. Впервые в них не принимает участие первый президент страны Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.