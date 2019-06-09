В Калифорнии выиграли $530 млн в лотерею Mega Millions

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Победитель очередного розыгрыша лотереи Mega Millions получит $530 млн. Счастливый билет был продан в пятницу в Калифорнии.

Как объявили в субботу в Mega Millions, выигрышными стали номера 17, 19, 27, 40, 68 и 2. Если обладатель счастливого билета решит забрать выигрыш сразу, то его сумма, согласно правилам, сократится до $345,2 млн. Если же победитель будет претендовать на всю обозначенную сумму выигрыша, то ему придется согласиться на постепенные ежегодные выплаты в течение 30 лет.

Как выяснила телекомпания ABC, счастливый билет был продан в продуктовом магазине Deli Mart, расположенном недалеко от города Сан-Диего на юге Калифорнии. Еще трем участникам лотереи удалось правильно отгадать пять номеров. Они получат по $1 млн каждый. Эти билеты были проданы в штатах Аризона, Калифорния и Вашингтон.

Нынешний джек-пот является седьмым по величине в истории данной лотереи. Крупнейший выигрыш для отдельного билета - $1,537 млрд - был разыгран в Mega Millions 23 октября 2018 года, однако его обладатель пришел за выигрышем ($877 млн на руки) только спустя четыре с лишним месяца. С 2002 года джек-пот выигрывался 184 раза, в 18 случаях победители получали более $300 млн. Чаще всего везло жителям крупных штатов Калифорния и Нью-Йорк.

Лотерейные билеты Mega Millions продаются в 44 штатах, столичном округе Колумбия и на Американских Виргинских островах. В октябре 2017 года организаторы объявили об изменении правил лотереи. Стоимость стандартного лотерейного билета возросла с $1 до $2. При этом шансы выиграть главный приз снизились: с 1 к 258,9 млн до 1 к 303 млн.