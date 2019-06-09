Представители цирка считают, что должны участвовать в лицензировании работы с животными

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Специалисты из цирковой отрасли должны принимать участие в выдаче лицензий Россельхознадзором на деятельность по содержанию и использованию животных в цирках и зоотеатрах. Такое мнение выразили ТАСС в воскресенье представители профессионального циркового сообщества.

"В целом к лицензированию я отношусь положительно, все должно быть официально. Если этим будут заниматься люди не имеющие никакого отношения к цирку, то это странно, кто бы этим ни занимался, кому бы не было положено заниматься вопросами животных - обязательно должны быть специалисты из циркового мира - дрессировщики, директоры цирков, в любом случае профессионалы из той области, в которую вносят законы и правки, всегда должны быть. Глупость, если люди, не понимающие в этом, будут учить и говорить, как надо делать людям, которые на дрессуру положили жизнь", - сказал ТАСС внук советского артиста, пресс-секретарь Цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин.

По мнению генерального директора Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного, функции лицензирования в цирковой отрасли должно осуществлять другое ведомство. "Я сторонник того, чтобы цирки, зоотеатры перешли под Министерство культуры РФ. Всю жизнь мы работаем под контролем минкультуры, эта деятельность у нас уже структурирована и понимание в министерстве того, что такое цирк и его ценность, важность - очевидна. Поэтому я разграничил бы и что-то оставил под Министерством культуры, а остальное - в Россельхознадзор", - подчеркнул собеседник агентства.

И.о. гендиректора Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк) Владимир Шемякин на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре высказал предложение о создании совета, состоящего из представителей циркового сообщества, который бы влиял на решение по выдаче лицензий. В него он предлагает включить профессионалов, имеющих не менее 10 лет стажа работы в цирках. В полномочия такого консультативного органа входило бы влияние на выдачу и отзыв лицензий.

На этой неделе стало известно, что согласно проекту постановления правительства РФ "О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросу осуществления федеральными органами исполнительной власти полномочий в области обращения с животными", Россельхознадзор получит право стать федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим лицензирование деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах.