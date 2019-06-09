Горбачев назвал выдумкой некоторые представленные в сериале "Чернобыль" факты

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Указания не награждать академика Валерия Легасова званием Героя Социалистического Труда, упоминающегося в американском сериале "Чернобыль", не было. Об этом сообщил бывший президент СССР Михаил Горбачев в среду радиостанции "Говорит Москва".

"Я не давал [указаний]. А кроме меня кто даст? Это выдумки", - сказал он.

Горбачев отметил, что он сам сериал не смотрел, поскольку находится в больнице, но ему "обещали организовать просмотр".

Премьера мини-сериала "Чернобыль" на американском канале HBO состоялась 7 мая. Картина рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. По сюжету сериала ученый Валерий Легасов (роль Легасова исполняет британский актер Джаред Харрис) дает показания на суде, предоставляя свою версию событий на Чернобыльской АЭС. После этого его задерживает КГБ, ему запрещают говорить с кем-либо о чернобыльской катастрофе и лишают награды за заслуги в ее ликвидации.

Валерий Легасов - советский химик-неорганик. В 1986 году Легасов расследовал причины аварии на Чернобыльской АЭС . Результаты его работы были представлены в Австрии в августе 1986 года. В 1987 году Легасов не был избран в научно-технический совет, в 1986-1987 годах его дважды выдвигали на звание Героя Социалистического Труда, но награду Легасов так и не получил. В 1988 году ученый покончил с собой.