Кабмин готовится рассмотреть доклад о дополнительном выходном для прохождения медосмотра

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правительство РФ до 20 июня ждет поступления доклада о предоставлении россиянам оплачиваемого выходного для прохождения диспансеризации. Об этом сообщил журналистам сотрудник аппарата кабинета министров.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев говорил о необходимости предоставления оплачиваемого выходного для прохождения диспансеризации во время отчета правительства в Госдуме в апреле. По итогам были даны поручения, по которым Министерству труда и социальной защиты поручено "подготовить и представить в правительство РФ согласованные с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации". Эти изменения должны предусматривать право работника в возрасте 40 лет и старше при прохождении диспансеризации на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ним места работы и среднего заработка в срок до 20 июня 2019 года.

"В настоящее время Минтрудом подготовлен и направлен на согласование проект доклада по этому вопросу в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации для представления его в правительство в установленный срок", - сказал представитель аппарата кабинета министров.