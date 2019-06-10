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Голикова поручила создать федеральный регистр доноров костного мозга

Минздраву совместно с Федеральным медико-биологическим агентством и Минобрнауки также необходимо представить сведения о стоимости различных видов трансплантаций

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву подготовить законопроект о создании федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Поручение опубликовано в понедельник на сайте правительства.

"Минздраву России <...> подготовить проект федерального закона, предусматривающий внесение поправок в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в целях создания федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток", - говорится в поручении.

Также Минздраву совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) и Минобрнауки поручено подготовить предложения о включении в федеральный регистр данных регистров доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, имеющихся в медицинских организациях. Кроме того, необходимо представить сведения о стоимости различных видов трансплантаций в разрезе этапов лечения и представить расчет финансовых затрат на формирование федерального регистра доноров.

Согласно поручению, Минфин совместно с Минздравом при подготовке федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов должны проработать вопрос о выделении средств на формирование федерального регистра, а также на проведение различных видов трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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