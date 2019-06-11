Google выпустил дудл ко Дню России

Компания Google в День России разместила на стартовой странице своего поисковика праздничный дудл, созданный сестрами-художницами из Санкт-Петербурга.

Сестры Анна и Варвара Кендель рисуют в смешанной технике. Логотип выполнили акварелью и карандашами, после чего обработали на компьютере с использованием разнообразных фактур.

Как рассказали художницы, для вдохновения они много путешествуют по России. "В дудле мы хотели отразить многообразие природы России, но на одной картинке всего не покажешь. Мы уделили больше внимания Байкалу, потому что сейчас вопрос его сохранения особенно важен для всех нас", - отметили художницы.

Сестры Кендель занимаются иллюстрированием книг, в том числе о природе.