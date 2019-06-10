Телеканал "Победа" вошел в десятку лучших тематических телеканалов России

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Телеканал "Победа", посвященный Великой Отечественной войне, вошел в ТОП-10 лучших тематических телеканалов проекта TV Index Plus компании Mediascope. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе "Первый канал. Всемирная сеть" (ПКВС).

"Телеканал "Победа", масштабный проект "Цифрового телесемейства" Первого канала, по итогам мая 2019 года занял девятую позицию среди всех измеряемых российских тематических телеканалов проекта Mediascope, TV Index Plus, Россия, города 100 тыс.+, аудитория все 18+", - говорится в сообщении.

Генеральный директор компании "Первый канал. Всемирная сеть" Алексей Ефимов объясняет успех точным попаданием в ожидания аудитории. "В преддверии запуска такого телеканала мы провели масштабное социологическое исследование, которое позволило нам понять предпочтения телеаудитории. В течение нескольких месяцев в разных регионах нашей страны мы организовали фокус-группы, благодаря которым разные поколения людей смогли поделиться тем, как они относятся к теме Великой Отечественной войны: какие фильмы им нравятся, о чем хотели бы узнать, что наиболее их привлекает. Полученные данные помогли нам скорректировать программную политику телеканала, а результаты телеизмерений показывают, что мы приняли правильное решение", - цитирует его пресс-служба.

Основу эфира телеканала "Победа" составляют современные блокбастеры, документальные программы, интервью историков, экспертов и ветеранов, семейные воспоминания участников акции "Бессмертный полк", собственные специальные проекты к знаковым событиям и советские военные фильмы. На сегодняшний день телеканал также вещает в Армении, Киргизии, Молдавии.