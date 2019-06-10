Топилин рассказал, когда обмен между медорганизациями и бюро МСЭ станет электронным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Передача документов между медицинскими организациями и учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ) будет осуществляться полностью в электронном виде к концу 2021 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Поэтапно переходим на электронный обмен. К концу 2021 года стоит задача сделать этот процесс полностью автоматизированным, и уже не бумага будет ходить между медицинскими учреждениями и медико-социальной экспертизой, а все будет передаваться в электронном виде", - сказал он.

Топилин добавил, что Минтруд совместно с Минздравом РФ прописали по большинству нозологий, какие исследования и в каком объеме для каждой конкретной нозологии должны быть проведены в медорганизации.

"Это означает, что человеку не надо ходить из медицинского учреждения в МСЭ и обратно. Раньше эти походы порой носили бесконечный характер. Это неправильно. С начала 2018 года передача документов из медицинской организации в МСЭ происходит без участия граждан. Если раньше человек должен был сам брать направление и результаты обследований в медицинской организации и потом приносить их на экспертизу, то теперь здравоохранение направляет документы в МСЭ напрямую", - отметил он.

Министр подчеркнул, что, к сожалению, главным мотивом для получения инвалидности зачастую являются льготы и льготное лекарственное обеспечение.

"Этот круг не разорван. Сейчас Министерство здравоохранения РФ - есть такие поручения - думает, как все-таки эту проблему решить. Человек должен принимать лекарства, потому что у него есть заболевание и оно требует лечения, некоторым нужна и пожизненная поддерживающая лекарственная терапия. Есть заболевания, при которых такая терапия не всегда, с учетом невысоких доходов наших граждан, может реализовываться семьями. Поэтому они настаивают на назначении инвалидности, даже если оснований нет - исходя из того, что за этим следуют дополнительные преференции", - резюмировал он.

По его словам, большинство стремится не к получению статуса инвалидности, а к решению вопроса доступности терапии.

"Эта проблема, к сожалению, толкает людей на некие действия в целях получения инвалидности. Но все-таки мы считаем, что объективность должна быть в приоритете", - отметил Топилин.

О форуме

ПМЭФ прошел с 6 по 8 июня. Мероприятия форума были объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатором стал фонд "Росконгресс". ТАСС выступил информационным партнером, официальным фотохост-агентством и оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.