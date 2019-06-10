Мэр Екатеринбурга обсудит с РПЦ исключение сквера из списка для опроса по собору

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский обсудит с представителями Русской православной церкви и инвесторами строительства собора Святой Екатерины вопрос об исключении сквера на Октябрьской площади из шорт-листа с вариантами мест строительства, предложенными для голосования.

"Я уверен, что на этой неделе до пятницы мы этот вопрос [о ликвидации сквера из шорт-листа предполагаемых площадок] с меценатами и православной церковью обсудим. Решение по этой площадке принимала [городская] дума. Рабочая группа может только рекомендовать думе изменить решение. Чтобы в этот процесс не входить, нам нужна неделя на проработку позиции", - сказал Высокинский на заседании рабочей группы в понедельник.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга, согласно которому 58% из них считают, что храм должен быть построен в другой части города. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил исключить строительство собора в сквере. Мэр Александр Высокинский заявил, что не готов убрать сквер из списка площадок.

При городской думе сформировали рабочую группу, в которую вошли представители власти, общественности и церкви. Группа должна определить форму голосования - опрос или референдум, численность участников, при которой голосование будет признано состоявшимся, утвердить шорт-лист площадок и другие детали.

"Русская медная компания" и "Уральская горно-металлургическая компания", которые планируют участвовать в финансировании строительства храма, ранее заявляли, что ждут совместного решения жителей города, городских властей и Екатеринбургской епархии относительно места размещения собора, прежде чем рассмотреть вопрос о финансировании строительства.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора Святой Екатерины не на исторической территории, а в сквере неподалеку от нее. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу строительства церкви.