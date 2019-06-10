Ульяновский губернатор потребовал возбудить дело против главы Фонда соцстрахования региона

УЛЬЯНОВСК, 10 июня. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в понедельник на аппаратном совещании с членами правительства заявил, что необходимо возбудить дело в отношении руководства территориального Фонда социального страхования региона из-за прекращения выдачи жителям со стороны фонда средств реабилитации. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук в Twitter.
С 1 января 2019 года полномочия по обеспечению граждан с ограниченными возможностями здоровья техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями, а также по обеспечению льготных категорий жителей региона путевками на санаторно-курортное лечение и проезду к месту лечения были переданы Ульяновскому региональному отделению Фонда социального страхования РФ.
"Территориальный Фонд социального страхования практически остановился в работе. Перестал выдавать средства реабилитации, выполнять социальные функции. Необходимо подготовить обращение в прокуратуру и с требованием возбудить уголовное дело в отношении руководителя", - приводит Гончарук слова губернатора.
Губернатор: «Территориальный Фонд социального страхования практически остановился в работе. Перестал выдавать средства реабилитации, выполнять социальные функции. Необходимо подготовить обращение в прокуратуру и с требованием возбудить уголовное дело в отношении руководителя». pic.twitter.com/8Pn2mJBTRD— Тимофей Гончарук (@t_goncharuk) 10 июня 2019 г.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе председателя правительства региона Александра Смекалина, в конце мая было принято решение о том, что сотрудники социальной защиты Ульяновской области помогут региональному отделению Фонда социального страхования РФ в обеспечении техническими средствами реабилитации.
"На данный момент мы выработали ряд совместных решений, которые позволят выйти из сложившейся ситуации и обеспечить техническими средствами реабилитации всех нуждающихся, и в первую очередь детей. В ближайшее время мы подпишем с Фондом социального страхования соглашение о сотрудничестве, и вся региональная и муниципальная сеть органов социальной защиты населения будет включена в систему работы ведомства", - привели слова Смекалина в пресс-службе.
По сведениям Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, поступил ряд обращений от жителей и представителей общественных организаций в связи с отсутствием средств реабилитации. В социальных учреждениях около 600 жителей, которые получают ряд услуг, также не были обеспечены необходимыми средствами реабилитации.