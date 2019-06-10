Ульяновский губернатор потребовал возбудить дело против главы Фонда соцстрахования региона

УЛЬЯНОВСК, 10 июня. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в понедельник на аппаратном совещании с членами правительства заявил, что необходимо возбудить дело в отношении руководства территориального Фонда социального страхования региона из-за прекращения выдачи жителям со стороны фонда средств реабилитации. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук в Twitter.

С 1 января 2019 года полномочия по обеспечению граждан с ограниченными возможностями здоровья техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями, а также по обеспечению льготных категорий жителей региона путевками на санаторно-курортное лечение и проезду к месту лечения были переданы Ульяновскому региональному отделению Фонда социального страхования РФ.

"Территориальный Фонд социального страхования практически остановился в работе. Перестал выдавать средства реабилитации, выполнять социальные функции. Необходимо подготовить обращение в прокуратуру и с требованием возбудить уголовное дело в отношении руководителя", - приводит Гончарук слова губернатора.