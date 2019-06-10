Столичная ОНК просит главу ФСИН объяснить, почему Калви не отпустили на ПМЭФ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к главе ФСИН Геннадию Корниенко с просьбой объяснить, почему основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви не отпустили из-под домашнего ареста на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом ТАСС сообщил в понедельник ответственный секретарь комиссии, замглавы Ассоциации защиты бизнеса Иван Мельников.

"В мой адрес поступила информация о невозможности содержавшегося ранее в ФКУ "СИЗО-1" ФСИН России и переведенного под домашний арест в городе Москве гражданина США Майкла Калви принять участие в Петербургском международном экономическом форуме <...> Руководители ведущих деловых объединений страны, руководители многих ведомств, а также представитель президента России Владимира Путина сообщили, что рады были бы видеть на ПМЭФ гражданина Калви. Также вы сообщили о готовности доставить его в Санкт-Петербург для участия в мероприятии", - говорится в тексте обращения к Корниенко, с которым ознакомился ТАСС.

Мельников добавил, что направил запрос по поводу участия Калви в форуме в соответствии с федеральным законом об общественном контроле. "В тексте документа я попросил Корниенко предоставить ОНК информацию о причинах, которые воспрепятствовали участию Майкла Калви в форуме", - заключил представитель комиссии.

ПМЭФ проходил с 6 по 8 июня. Мероприятия форума были объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организовал мероприятие фонд "Росконгресс". ТАСС выступил в качестве информационного партнера, официального фотохост-агентства и оператора зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.