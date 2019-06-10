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Зиничев расскажет Совфеду о защите населения от природных и техногенных ЧС

Также во время заседания сенаторы планируют обсудить закон об ужесточении наказания для скрывшихся с места ДТП виновников аварии

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сенаторы заслушают во вторник на пленарном заседании Совета Федерации доклад главы МЧС Евгения Зиничева, который в рамках "правительственного часа" расскажет о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Также парламентарии намерены обсудить закон об ужесточении наказания для скрывшихся с места ДТП виновников аварии. Проектом вносятся поправки в статью 264 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") УК РФ, которые ужесточают ответственность для лиц, управлявших транспортным средством и нарушивших ПДД или правила эксплуатации машины, если при этом наступили тяжкие последствия и нарушитель скрылся с места ДТП.

Таким образом, если водитель скрылся с места ДТП, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, в случае смерти человека - от двух до семи лет, а если погибли два человека и более - от четырех до девяти лет. В настоящее время сбежавшим с места аварии грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток (часть 2 статьи 12.27 КоАП).

Также в повестке пленарного заседания значатся вопросы о введении ответственности за распространение в России иностранных периодических печатных изданий без разрешения, об упрощении порядка работы иностранных граждан в ходе подготовки и проведения чемпионатов по профессиональному мастерству WorldSkills и закон, разрешающий иностранным работникам культуры выступать на творческих вечерах и мастер-классах в рамках краткосрочных (до 30 суток) поездок в Россию без получения разрешения на работу.

Кроме того, в рамках традиционной рубрики "Час субъекта РФ" перед членами Совета Федерации выступят губернатор Рязанской области Николай Любимов и председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин, а в рубрике "Время эксперта" запланировано выступление ректора Государственного института русского языка имени Пушкина Маргариты Русецкой.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений НиколаевичЛюбимов, Николай ВикторовичРязанская область
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