Адвокат: экс-супруг Осиповой не делал предложений по совместной опеке над детьми

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Экс-супруг осужденной в США за похищение собственных детей Богданы Осиповой Браен Мобли и его адвокаты ни разу не выступали с предложениями о совместной опеке над детьми с момента ареста россиянки в сентябре 2017 года. Такое заявление содержится в письме российского адвоката Ивана Кузнецова в качестве реакции на интервью Мобли, которое он дал некоторым СМИ после оглашения приговора суда города Уичито (штат Канзас), приговорившего россиянку к семи годам тюрьмы. Заявление адвоката передала в понедельник корреспонденту ТАСС мама Богданы Осиповой Юлиана Филипюк.

"Изначально ни Браен, ни его адвокаты не делали каких-либо конструктивных предложений Осиповой относительно совместной опеки над детьми. Позиция их была очень простая: ей грозит длительный тюремный срок, поэтому в ее интересах вывезти детей обратно в Америку. В этом случае Осиповой обещали свободу, но без гарантий. Но даже если и удалось бы открыть границу детям и увезти их обратно в Америку, - считает адвокат, - то очень вероятно, что детей не отдали бы матери (даже если ее выпустили на свободу), а, скорее всего, она находились бы у отца как основного опекуна, а мать могла бы видеться с ними ограниченное время под присмотром пристава".

Переговоры зашли в тупик

"Дело в том, что мы рассматривали различные варианты с американскими адвокатами, и они разъясняли возможные перспективы [развития ситуации] в Америке", - отметил Иван Кузнецов. При этом он признал, что еще до суда присяжных заседателей [в марте этого года] были попытки урегулировать отношения бывших супругов в досудебном порядке - заключить мировое соглашение. "Были проведены несколько раундов переговоров, но соглашения относительно опеки над детьми и гарантий так и не были достигнуты. Браен Мобли отказывался рассматривать передачу основной опеки над детьми матери - те самые 51 процент, о которых они (защита Мобли) сейчас говорят СМИ", - подчеркнул адвокат.

На тот момент, по его словам, "переговоры зашли в тупик". "На этих переговорах защита Богданы Осиповой не просто сделали письменное предложение Браену о мировом урегулировании конфликта, Осипова предприняла реальные шаги, чтобы показать серьезность и искренность своих намерений. Она отозвала исполнительный лист по алиментам в РФ (оригинал был передан в Америку адвокатам), а также была подана апелляционная жалоба на решение Московского районного суда Калининграда об отказе в снятии запрета на вывоз детей за пределы РФ", - пояснил Иван Кузнецов.

За шесть часов до суда

По его данным, речь о возможной передаче 51% опеки матери зашла "за пару недель до вынесения приговора судьей [6 июня]". "Браен обращается к (своему новому адвокату) Оксане Соколовой и сообщает, что согласен передать 51% и даже больше опеки матери, но лично мне, Ивану Кузнецову, Оксана Соколова сделала вышеуказанное предложение лишь 5 июня, за шесть часов до вынесения приговора, - отметил адвокат. - Безусловно, само предложение по своему содержанию вызывает интерес, так как, по сути именно это мы и обсуждали до вынесения вердикта судом присяжных заседателей. Но за шесть часов или даже за сутки такие вопросы не решаются - это просто очевидный факт, поскольку, безусловно, нужно было связаться с самой Осиповой, провести подготовку и так далее".

"Более того, любые серьезные переговоры начинаются с проекта соглашения или письменного предложения, а также позитивного шага, который свидетельствует об искренних добрых намерениях сторон (как те шаги, которые сделала Осипова), - полагает Иван Кузнецов. - Но ничего подобного сделано не было. Просто на словах были озвучены те варианты, о которых мы просили еще до вынесения вердикта присяжных".

"У семьи Осиповой имеются опасения в искренности намерений Браена по заключению мирового соглашения, - подчеркнул правозащитник. - Не исключен и такой вариант, что подобное заявление (о передаче более половины опеки) было сделано намерено, чтобы потом обвинить противоположную сторону в нежелании решать конфликт мирным путем. В любом случае, в данном деле нет никакого смысла обвинять другую сторону. Все усилия нужно сосредоточить на разработке плана по выходу из этой ситуации, по решению всех возникших противоречий".

6 июня Осипова была приговорена к 84 месяцам тюремного заключения за вывоз общих с экс-супругом - американским гражданином - детей за пределы США и по двум пунктам статьи "вымогательство международного масштаба, связанное с похищением людей". Суд также постановил выплатить $18 100 экс-супругу Осиповой Браену Мобли, по иску которого она и была арестована. Адвокаты россиянки намерены подать апелляцию на приговор суда. Отбывать наказание Осипова будет в тюрьме штата Коннектикут.

После приговора суда Браен Мобли заявил некоторым СМИ, что предлагал экс-супруге в качестве досудебного урегулирования дела опеку над совместными детьми, где большая доля (более 51%) принадлежала бы ей.