Совфед одобрил закон, упрощающий привлечение иностранцев к WorldSkills

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон, который упрощает порядок работы иностранных граждан в ходе подготовки и проведения чемпионатов по профессиональному мастерству WorldSkills.

"Устанавливается право организации, которая определяется правительством РФ, привлекать и использовать иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на период подготовки и проведения чемпионатов по профессиональному мастерству на территории РФ без получения разрешений на привлечение и использование иностранных работников", - говорится в сопроводительных документах к закону.

При этом иностранцам для трудовой деятельности в данном случае не требуется получение разрешения на работу или патента, а приглашения на въезд в РФ выдаются им без учета соответствующей квоты. Кабмин для применения этих преференций будет определять перечень чемпионатов по профмастерству, а также периоды их подготовки и проведения на территории РФ.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году.