Медведев поздравил гендиректора МОТ со 100-летием организации

ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился в Женеве на полях Международной конференции труда с генеральным директором Международной организации труда Гаем Райдером.

Глава кабмина РФ поздравил Райдера со 100-летием МОТ и оставил запись в Книге почетных гостей организации. Райдер в свою очередь отметил плодотворное сотрудничество МОТ с РФ.

Также во вторник у главы правительства РФ запланированы встречи с генеральным секретарем Международного союза электросвязи Чжао Хоулинем и руководителями отдельных национальных делегаций, прибывших на конференцию. Кроме того, Медведев выступит на самой конференции.