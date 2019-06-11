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Медведев поздравил гендиректора МОТ со 100-летием организации

В свою очередь Гай Райдер отметил плодотворное сотрудничество организации с Россией

ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился в Женеве на полях Международной конференции труда с генеральным директором Международной организации труда Гаем Райдером.

Глава кабмина РФ поздравил Райдера со 100-летием МОТ и оставил запись в Книге почетных гостей организации. Райдер в свою очередь отметил плодотворное сотрудничество МОТ с РФ.

Также во вторник у главы правительства РФ запланированы встречи с генеральным секретарем Международного союза электросвязи Чжао Хоулинем и руководителями отдельных национальных делегаций, прибывших на конференцию. Кроме того, Медведев выступит на самой конференции.

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