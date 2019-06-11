ОНФ создал инструкцию-комикс по использованию сертификата на допобразование детей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) разработал инструкцию для родителей школьников в виде комикса, который рассказывает о том, как пользоваться личным сертификатом дополнительного образования. Об этом сообщила во вторник координатор проекта ОНФ "Равные возможности - детям", депутат Госдумы Любовь Духанина на пресс-конференции в ТАСС.

Электронный сертификат дополнительного образования позволяет детям посещать именно те кружки и секции, которые в наибольшей степени отвечают их потребностям и интересам, а оплачивать их не из бюджета семьи, а за счет государственных средств на сертификате. Проект был запущен в пилотном режиме два года назад и охватил девять регионов страны. В настоящий момент он действует в 42 субъектах РФ, сертификаты уже получили более миллиона детей.

"Инструкция для родителей представлена в нестандартном формате: это красочный комикс, который описывает историю из жизни обычной российской семьи. В центре внимания - девочка Маша, которая мечтает танцевать, и ее мама, ищущая возможность реализовать желание своей дочери", - сказала Духанина.

Наряду с этим ОНФ запустит мобильное приложение для системы детских именных сертификатов. На первых этапах приложение будет функционировать в 19 регионах, в том числе в Республике Коми, Мордовии, Якутии, Северной Осетии и Удмуртии. Как ожидается, приложение позволит мониторить остаток на счете сертификата, количество посещаемых ребенком программ, а также аккумулировать новые интересные предложения.