Первый канал учтет итоги проверки при совершенствовании голосования на шоу "Голос. Дети"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Первый канал изучит окончательный отчет компании Group-IB, подтвердивший накрутку голосов в пользу одного из участников в финале шестого сезона шоу "Голос. Дети", и использует эту информацию для совершенствования механизмов голосования. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Первого канала.

"Данные окончательного отчета уточняют промежуточные результаты проверки и подтверждают справедливость принятых решений. Вся информация будет изучена и учтена в работе по усовершенствованию механизма голосования в шоу", - сказали в пресс-службе.

Ранее во вторник эксперты Group-IB подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование. В частности, специалисты зафиксировали высокую плотность звонков и СМС, большое число абонентов, отдавших 20 и более голосов за одного конкурсанта, а также появление ряда регионов, отдавших более 95% голосов за одного участника. Вместе с тем эксперты пришли к выводу, что сама система голосования не была подвергнута кибератакам.