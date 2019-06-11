В Крыму готовы показать комиссару СЕ, как изменился регион после воссоединения с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, визит которой запланирован на осень 2019 года, сможет увидеть, как изменился Крым в составе России. Также крымские правозащитники рассчитывают рассказать ей о том, как Украина нарушает права жителей региона, сообщила ТАСС во вторник уполномоченный по правам человека в республике Людмила Лубина.

Во вторник по итогам заседания Межведомственной комиссии (МВК) РФ по делам СЕ сообщалось, что достигнута договоренность о визите комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович. Она посетит Крым 7-11 октября.

"Мы открыты, мы всегда готовы поделиться состоянием и экономики, и общественного-культурного развития, ситуацией с соблюдением прав человека в Крыму, потому что есть, о чем поговорить. Россия развивает Крым, и мы идем семимильными шагами", - сказала Лубина.

Она отметила, что при этом "крымчане очень страдают от недружественных отношений, которые сложились с Украиной", хотя полуостров 23 года был частью этой страны. "Крымчанам очень сложно получить документы от Украины: хотят получить наследство, расторгнуть брак - им нужны документы, но им не дают. Очень сложно получить документы для пенсий, для гражданства. Людей, которые работают в органах власти, депутатов, госслужащих, моряков просто хватают на Украине, сажают в тюрьмы, осуждают к диким срокам наказания. И люди боятся этого, когда вынуждены ехать на Украину - к больной родне, на похороны", - привела пример омбудсмен.

По ее словам, у жителей Крыма "нет злобы или недовольства к украинцам", но позиция этой страны направлена во вред крымчанам. "Это реальность, с которой мы живем, и это ненормально. Взаимоотношения с соседним государством надо выстраивать и делать все, использовать все средства, в том числе и народную дипломатию, чтобы сбежать от санкций, в которых мы находимся", - добавила Лубина.

Договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ был подписан президентом России Владимиром Путиным 18 марта 2014 года, 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Ряд стран, в первую очередь западных, ввели санкции и установили информационную блокаду региона.