Льва Пономарева оштрафовали на 300 тыс. рублей за организацию несанкционированной акции

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы во вторник оштрафовал на 300 тыс. рублей правозащитника Льва Пономарева за повторное нарушение установленного порядка организации митинга, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Пономарева виновным в нарушении части 8 статьи 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и наложить на Пономарева штраф в размере 300 тыс. рублей", - огласила постановление судья.

Согласно протоколу, Пономарев 13 мая на Лубянской площади "допустил повторное нарушение закона "О собраниях, шествиях, пикетировании", а также соответствующий закон города Москвы". Полиция пришла к выводу, что Пономарев организовал несогласованное с властями шествие и лично принял в нем участие.

"Пономарев отказался прекратить мероприятие по требованию полиции и продолжил в нем участвовать, добровольно приняв на себя обязанности его организатора, осознавая характер своих действий", - говорится в полицейском протоколе.

Сам Пономарев на заседании опроверг доводы полиции, назвав протокол подлогом. "Меня наказывают за то, что я пытаюсь быть посредником между властью и обществом. Мы много раз пытались согласовывать мероприятия - сокращали число участников, предлагали не перекрывать улицы, но нам все время отказывали. После этого я сказал, что приду к зданию на Лубянке, потому что возмущен происходящим в стране. И я сказал всем, кто придет вместе со мной, чтобы они пришли без плакатов, люди услышали меня", - рассказал правозащитник об обстоятельствах своего задержания.

Суд при рассмотрении дела заслушал показания свидетелей со стороны Пономарева и просмотрел видеозапись шествия. Судом было отказано в вызове для допроса полицейских, задерживавших Пономарева, и привлечении к слушаниям прокурора. На выплату штрафа у Пономарева 60 дней. Его защита в течение 10 суток планирует обжаловать решение в Мосгорсуде.

На 77-летнего Пономарева был составлен административный протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). По данной статье правозащитнику грозил административный штраф до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток.