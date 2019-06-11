Ветераны боевых действий Ростовской области получат арендуемые участки в собственность

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июня. /ТАСС/. Ветераны боевых действий в Ростовской области смогут получить право приватизировать земельные участки для садоводства, которые находятся у них в аренде. Об этом во вторник сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.

"Сегодня депутаты приняли решение, те ветераны боевых действий, которые уже получили в пользование участки под сад или огород, могут бесплатно их приватизировать в том случае, если они находятся у них в аренде", - сообщил он. Речь идет о садовых участках, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.

До 2005 года в России действовал ряд федеральных законов, по которому ветераны боевых действий имели льготы, в том числе право на бесплатное получение земельных участков для ведения садоводства, однако в 2005 году вступил в силу так называемый закон о монетизации льгот, который предполагал денежную компенсацию за садовые участки.

В январе 2019 года вступил в силу новый федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, по которому регионы получили право самостоятельно устанавливать категории граждан, которые смогут воспользоваться льготой.

Принятым во вторник решением депутаты ростовского заксобрания добавили к существующему перечню граждан, имеющих право на льготу, некоторые категории ветеранов боевых действий, восстановив тем самым социальную справедливость.

"Дело в том, что это же будет осуществляться в заявительном порядке. Исходя из тех обращений, что есть, по нашим оценкам, это около 600. Но их вполне возможно будет больше, потому что мы же не всей информацией располагаем, а только от общественных организаций , поэтому вполне возможно, до тысячи потенциальных получателей этой льготы", - уточнил Ищенко.

