Обновленный терминал открылся в аэропорту Петропавловска-Камчатского

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июня. /ТАСС/. Открытие обновленного терминала состоялось в среду в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово), сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

"Площадь открывшегося 12 июня дополнительного сборно-разборного павильона аэропорта Петропавловска-Камчатского составляет 2,8 тыс. кв. м. Благодаря его вводу пропускная способность комплекса будет увеличена почти вдвое - до 350 пассажиров в час", - говорится в сообщении.

В здании установлены шесть дополнительных стоек регистрации, в итоге суммарное количество увеличится до 12. Также в четыре раза выросла зона досмотра, в 2,5 раза - стерильная зона. "Инфраструктура действующего терминала нуждалась в критических улучшениях. Это было необходимо, чтобы в те два-три года, когда мы будем строить новый терминал, в немного лучших условиях обслуживать пассажиров", - заявил журналистам в среду генеральный директор управляющей компании "Аэропорты Регионов" Евгений Чудновский.

Он отметил, что компания в настоящий момент основные усилия сосредоточила на строительстве нового терминального комплекса на Камчатке. "Мы фокусируемся сейчас на новом проекте. В апреле завершено проектирование перрона. В августе мы выходим на государственную экспертизу с новым терминальным комплексом, идем в графике", - сказал Чудновский.

По его словам, отсутствие современного аэропорта на Камчатке - один из основных факторов, сдерживающих развитие туризма в регионе. "Большое внимание федерацией уделяется развитию туризма, а аэропорт сегодня это такое узкое горлышко, которое не позволяет обеспечить тот комфорт, которого ожидают туристы, в том числе иностранные", - добавил гендиректор "Аэропортов Регионов".

Проект модернизации аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово) предусматривает строительство нового четырехэтажного пассажирского терминала внутренних и международных рейсов площадью около 45 тыс. кв. м, оснащенного четырьмя телескопическими трапами. В состав аэровокзального комплекса также войдут гостиница на 131 номер и деловой центр общей площадью более 14 тыс. кв. м. Порядка 2,3 млрд рублей будет предусмотрено в федеральном бюджете на строительство перрона для нового аэропорта.