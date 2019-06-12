Пропал кот Бари Алибасова

МОСКВА, 12 июня./ТАСС/. Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча во вторник вечером убежал из квартиры, сообщил в среду PR-директор Алибасoва и группы "На-На" Вадим Горжанкин со ссылкой на Бари Алибасова-младшего.

"Вчера, 11 июня из квартиры Бари Алибасова во время пресс-конференции для журналистов, которая продолжалась с 18:00 до 21:00, пропал кот Алибасова Чуча породы канадский сфинкс. В настоящее время его ищут", - говорится в рассылке продюсера журналистам.

По словам сына Бари Алибасова, пропажу в среду обнаружил помощник его отца. Предполагается, что кота кто-то подобрал из-за его породистости. Бари-младший также просит о помощи в поиске питомца и предлагает вознаграждение в размере 800 тыс. рублей или выступление группы "На-На" на празднике нашедшего.

Четвертого июня помощник продюсера Сергей Моцарь сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Сейчас он находится в НИИ им. Склифосовского.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист России, создатель групп "Интеграл" и "На-На". 6 июня ему исполнилось 72 года.