Задержали соорганизатора несогласованной акции в поддержку Голунова в Москве

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Один из соорганизаторов несогласованной акции в поддержку корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, журналист Илья Азар, задержан в центре Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Азара задержали в саду "Эрмитаж" вместе с и.о. главы подмосковного района Барвиха Дмитрием Демушкиным. Ранее полиция предупредила Азара о незаконности несогласованной акции.

Первоначально инициаторы акции объявили ее целью требование освобождения и справедливого расследования дела Ивана Голунова. Однако во вторник глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении журналиста прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", сам Голунов был отпущен на свободу. В среду власти Москвы предупредили организаторов акции об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия и призвали граждан в нем не участвовать.

Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест, однако 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты и он был освобожден из-под ареста. Голунов изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита считает, что запрещенные вещества ему подкинули.